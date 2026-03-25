Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: 22-Jährige greift Bundespolizisten an

Mannheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (24. März) ist es am Mannheimer Hauptbahnhof zu einem Vorfall gekommen, bei dem eine junge Frau Einsatzkräfte der Bundespolizei angriff. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 23:15 Uhr meldeten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn eine offenbar alkoholisierte Frau, die sich mit einem Fahrrad im Bahnhofsbereich bewegte. Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen die 22-jährige deutsche Staatsangehörige kurze Zeit später auf einem Parkplatz an und führten eine Kontrolle durch.

Bereits zu Beginn verweigerte die Frau die Vorlage eines Ausweisdokuments. Im weiteren Verlauf versuchte sie, einen Beamten körperlich anzugehen, was jedoch verhindert werden konnte. Während der anschließenden Fixierung leistete die Tatverdächtige Widerstand und äußerte wiederholt Beleidigungen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde eine Blutentnahme durchgeführt, um einen möglichen Drogenkonsum festzustellen.

Die 22-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht und anschließend an eine Angehörige übergeben. Sie erwartet nun Strafanzeigen unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung.

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