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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Fahrradcodierung bei der Polizei Stadthagen

Stadthagen (ots)

Das Polizeikommissariat Stadthagen bietet am 15.04.2026, in der Zeit von 10 - 16 Uhr, einen Fahrradcodiertermin an der Vornhäger Straße 15 in Stadthagen an. Beim Codieren werden die Daten der Fahrradbesitzer zusammen mit den Daten des Fahrrades aufgenommen und in einer themenbezogenen Sammlung im polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystem gespeichert. Eine Anmeldung für interessierte Fahrradbesitzer ist erforderlich. Termine werden werktags (Montag - Freitag), in der Zeit von 09-12 Uhr, unter der Telefonnummer 05721-9822-223, beim Polizeikommissariat Stadthagen vergeben. Die am Codiertermin benötigten Formulare sollten vorab auf der Internetseite der Polizei Stadthagen heruntergeladen und ausgefüllt mitgebracht werden. Weiterhin werden der Personalausweis und ein Eigentumsnachweis (Rechnung / Kaufvertrag) für das Fahrrad benötigt. Weitere bereits bekannte Codiertermine im Bereich Schaumburg sind auf der o.a. Internetseite eingestellt und können dort eingesehen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
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Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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