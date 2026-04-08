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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Abgabe von Cannabis an Minderjährige - Zwei Jugendliche im Krankenhaus behandelt

Hoya (ots)

(Thi) Am Dienstagabend, den 07.04.2026, kam es gegen 18:30 Uhr im Bereich des Schloßplatzes in Hoya zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 35-jähriger Mann zwei 15-jährigen Mädchen Cannabis (Marihuana) zum unmittelbaren Konsum überlassen haben. In der Folge brach eine der Jugendlichen zusammen und musste vor Ort durch einen Rettungswagen medizinisch versorgt werden. Auch die zweite Jugendliche wurde vorsorglich untersucht.

Beide Mädchen wurden anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 35-jährigen Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Abgabe von Cannabis an Minderjährige eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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