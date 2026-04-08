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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung und Verwenden verfassungswidriger Kennzeichen an Grundschule

Marklohe (ots)

(Thi) In der Zeit von Montag, den 06.04.2026, 15:00 Uhr, bis 21:00 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Grundschule in der Straße "Am Dobben" in Marklohe, Ortsteil Lemke, erneut zu einer Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter besprühten die Innenwände des Fahrradunterstandes auf dem Schulhof mit Farbe. Dabei wurden unter anderem ein Hakenkreuz, eine Reichskriegsflagge sowie die Zahlenfolge "1161" aufgetragen. Es handelt sich hierbei um das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei Marklohe bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 05021 924060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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