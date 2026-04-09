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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Brand eines Einfamilienhauses

Bücken (ots)

(Thi) Am Mittwochabend, den 08.04.2026, wurde um 22:37 Uhr ein Gebäudebrand in der Marktstraße 17 in Bücken gemeldet.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Hoya traf kurze Zeit später am Einsatzort ein und bestätigte den Brand eines Einfamilienhauses. Die beiden Bewohner des Hauses - ein 81-jähriger Mann sowie eine 68-jährige Frau - hatten das Gebäude bereits eigenständig verlassen und blieben unverletzt.

Die alarmierten Feuerwehren nahmen umgehend die Löscharbeiten auf. Trotz des schnellen Einsatzes konnte eine Ausbreitung des Feuers nicht verhindert werden. Im weiteren Verlauf geriet der gesamte Gebäudekomplex in Vollbrand.

Nach ersten Ermittlungen wird der mutmaßliche Brandentstehungsort in einem Anbau des Fachwerkhauses vermutet. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an.

Personenschäden sind nicht entstanden. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf etwa 450.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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