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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrerflucht mit zwei Verletzten und drei beteiligten Fahrzeugen.

Bad Nenndorf / Riepen (ots)

(Bin) Am 08.04.2026, gegen 17:50 Uhr, ereignet sich auf der B65 aus Bad Nenndorf kommend in Fahrtrichtung Stadthagen auf Höhe der Einmündung Riepen ein Auffahrunfall aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes. Die Verursacherin kam aus Riepen und wollte in Richtung Bad Nenndorf abbiegen und demnach die B65 kreuzen. Hierbei nahm sie den PKW eines 58 jährigen Fahrzeugführers der aus Richtung Bad Nenndorf nach Stadthagen fuhr die Vorfahrt. Der Fahrzeugführer musste eine Gefahrenbremsung einleiten um eine Kollision zu verhindern. Hierbei fuhr ihm eine 47 jährige Frau auf, da sie nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Es kam an beiden Fahrzeugen zu einem hohen Schaden, beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten durch einen Rettungswagen vor Ort zunächst versorgt werden.

Die Verursacherin, eine ältere Dame, etwa 65 Jahre alt, Brille, graue wellige Haare mit einem blauen Kleinwagen setzte nach einer kurzen Wartepause ihre Fahrt in Richtung Bad Nenndorf unbeirrt fort, ohne sich um den von ihr verursachten Unfall zu kümmern.

Nun sucht die Polizei Augenzeugen und bittet sich unter der Telefonnummer: 05723-74920 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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