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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Erneuter Diebstahl einer Geldbörse in Supermarkt in Obernkirchen

Obernkirchen (ots)

(Thi) Am Mittwoch, den 08.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Neumarktstraße 47 in Obernkirchen zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter während des Einkaufs die Geldbörse einer 67-jährigen Kundin in einem Discounter. Die Geldbörse befand sich in einem offenen Korb, welcher im Einkaufswagen abgestellt war. In der Geldbörse befanden sich unter anderem persönliche Dokumente wie ein Bundespersonalausweis, ein Führerschein sowie eine Debitkarte.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Supermarktes gemacht haben oder Hinweise auf mögliche Täter geben können, sich beim Polizeikommissariat Stadthagen unter der Telefonnummer 05721 98220 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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