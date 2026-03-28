Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Wohnhausbrand in Auersmacher

Kleinblittersdorf-Auersmacher (ots)

In der Nacht zum 28.03.2026 um 01:23 Uhr kam es in der Sitterswalder Straße 52 in Kleinblittersdorf im Ortsteil Auersmacher zu einem Brand im rückwärtigen Bereich eines Wohnanwesens. Zwei Passanten bemerkten Rauch und Flammenschein am Wintergarten des Hauses, alarmierten die Feuerwehr und verständigten den Sohn der Bewohner, der seine Eltern rechtzeitig wecken und in Sicherheit bringen konnte.

Die Freiwillige Feuerwehr Kleinblittersdorf sowie die Berufsfeuerwehr Saarbrücken brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Der Brandherd befand sich im Bereich eines Kamins im Wintergarten. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich nicht.

Durch das Feuer wurden der Wintergarten, Teile des Garagendaches sowie Bereiche des Haupthauses beschädigt. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar; die Bewohner kommen bei Angehörigen unter. Die Sitterswalder Straße war während der Löscharbeiten zwischen 01:40 h und 04:00 h vollständig gesperrt, das Verkehrsaufkommen war gering.

Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

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