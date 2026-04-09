Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Rinteln (ots)

(Thi) Am Mittwochmorgen, den 08.04.2026, kam es gegen 08:10 Uhr im Mozartweg in Rinteln zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 39-jähriger Fahrzeugführer, mit seinem Skoda Fabia aus einer Parklücke auszufahren. Dabei übersah er offenbar den fließenden Verkehr auf dem Mozartweg. Ein 65-jähriger Fahrer eines Opel Corsa, der die Straße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Durch den Unfall entstand an beiden Pkw ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.500 Euro.

Der 65-jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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