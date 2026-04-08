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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fenster eingeworfen und Einbruch in Friseursalon

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Fenster eingeworfen - Zeugen gesucht

Zwischen Freitag 18 Uhr und Samstag 11:20 Uhr beschädigte ein Vandale die Fensterscheibe eines Wohnhauses im Heidweg mit einem Stein. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Rosengarten: Einbruch in Friseursalon

Zwischen Freitag, 19:00 Uhr und Samstag, 10:30 Uhr, drang ein unbekannter Täter in einen Friseursalon in Westheim in der Siedlungsstraße ein. Er entwendete mehrere Haarschneideutensilien und diverse Haarpflegeprodukte. Der Wert des Diebesgutes liegt bei ca. 7.000 Euro. Hinweise erbittet der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 95090.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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