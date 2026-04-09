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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigungen durch Graffiti an Schule

Bad Nenndorf (ots)

(Thi) In der Zeit von Dienstag, den 07.04.2026, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, den 08.04.2026, 11:00 Uhr, kam es auf dem rückwärtigen Schulhof einer Schule in der Horster Straße 42 in Bad Nenndorf zu Sachbeschädigungen durch Graffiti.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten bislang unbekannte Täter den frei zugänglichen Schulhof und besprühten eine rückwärtige Hauswand mit mehreren Schriftzügen. Unter anderem wurden die Parolen "Boykott Merz!" sowie "Schulsystem ändern JETZT!" angebracht. In einem Fall wurde ein Graffiti-Tag festgestellt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird insgesamt auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schule gemacht haben oder Hinweise auf die Verursacher der Graffiti geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723 74920 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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