Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigungen durch Graffiti an Schule

Bad Nenndorf (ots)

(Thi) In der Zeit von Dienstag, den 07.04.2026, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, den 08.04.2026, 11:00 Uhr, kam es auf dem rückwärtigen Schulhof einer Schule in der Horster Straße 42 in Bad Nenndorf zu Sachbeschädigungen durch Graffiti.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten bislang unbekannte Täter den frei zugänglichen Schulhof und besprühten eine rückwärtige Hauswand mit mehreren Schriftzügen. Unter anderem wurden die Parolen "Boykott Merz!" sowie "Schulsystem ändern JETZT!" angebracht. In einem Fall wurde ein Graffiti-Tag festgestellt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird insgesamt auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schule gemacht haben oder Hinweise auf die Verursacher der Graffiti geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723 74920 zu melden.

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