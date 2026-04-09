Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad

Marklohe (ots)

(Thi) Am Mittwoch, den 08.04.2026, kam es gegen 19:05 Uhr im Bereich der Oyler Straße in Marklohe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kraftrad.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 21-jährige Kraftradfahrerin die Oyler Straße, als ein 44-jähriger VW- Polo-Fahrer von rechts in die Straße einbog. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Bei dem Unfall wurden beide Beteiligten leicht verletzt. Sowohl der Pkw als auch das Kraftrad waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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