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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Hecke in Flammen
Am Freitag brannte in Sontheim a.d. Brenz eine Thuja. Dabei entstand ein Schaden.

Ulm (ots)

Gegen 0.15 Uhr brannte die Thuja-Hecke im Jakob-Hafele-Weg. Die Feuerwehr Sontheim konnte das Feuer schnell löschen. Dennoch brannte die Hecke auf einer Länge von etwa sechs Meter nieder. Der Schaden dürfte rund 1.000 Euro betragen. Warum die Hecke in Brand geriet, ist noch unklar. Die Polizei aus Giengen (Tel. 07322/9653-0) hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise.

++++0710660(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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