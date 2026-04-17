Ulm (ots) - Kurz nach 7.30 Uhr war ein 30-Jähriger in der Mittelbergstraße unterwegs. An der Kreuzung wollte er mit seinem Mercedes nach links in die Valanceallee abbiegen. Dabei achtete er wohl nicht auf den Verkehr. In der Astiallee fuhr ein 42-Jähriget mit seinem VW. Der war in Richtung Valenceallee / Waldseer ...

mehr