Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Vandalen unterwegs

Unbekannte beschädigten in den vergangenen Tagen ein ehemaliges Umkleidegebäude in Biberach.

Ulm (ots)

Ihrer Zerstörungswut ließen Unbekannte am vergangenen Freitag (10.4.) in Biberach auf dem Sportplatzgelände Lindele freien Lauf. In dem ehemaligen Umkleidegebäude in der Lindelestraße beschädigten sie den kompletten Toilettenraum. Ein Heizungskörper wurde aus der Wandhalterung gerissen und zwei Wand-WCs, zwei Urinale sowie ein Spiegel wurden zerschlagen. Außerdem hängten die Vandalen die Türen zu den Toilettenabtrennungen aus und warfen sie auf den Boden. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Unbekannten. Die hinterließen einen Schaden von rund 8.000 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Tel. 07351/4470 entgegen.

Die Polizei klärt auf:

Eine Sachbeschädigung ist keine Bagatelle. Auch mutwillige Verunreinigungen, welche nur durch einen erhöhten Zeit- bzw. Kostenaufwand entfernt werden können, zählen dazu. Zeugen werden von der Polizei ermutigt, Hinweise zu geben. So kann die Polizei zeitnah einschreiten, und Eigentümern zu ihrem Recht verhelfen.

++++0705685(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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