Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Ebikes aus Tiefgarage gestohlen

Aus einer Tiefgarage in Achstetten entwendeten Unbekannte am Donnerstag drei hochwertiger Räder.

Ulm (ots)

Die Pedelecs standen auf Stellplätzen in einer Tiefgarage in der Straße Langer Weg. Zwischen 8 Uhr und 8.20 Uhr drangen die Diebe in die Garage der vier Mehrfamilienhäuser ein, so ein Zeuge gegenüber der Polizei. Die Unbekannten hatten wohl den außerhalb des Hauses befindlichen Toröffner von der Wand entfernt und die Elektrik überwunden. Die Diebe konnten so das Zufahrtstor öffnen und unbemerkt in die Garage eindringen. Dort stießen sie auf drei hochwertige Elektroräder der Marken Cube Stereo Hybrid 120 Pro, Cube Stereo Hybrid 140 HPC und Cube Reaction Hybrid Pro. Die Ebikes waren mit Fahrradschlössern gesichert. Allerdings hatten die Einbrecher innerhalb weniger Minuten die Diebstahlssicherungen geknackt. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Möglicherweise wurden die drei Räder in einen Transporter oder Anhänger verladen. Das Polizeirevier Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Diebe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Tel. 07392/9630-0 entgegen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei empfiehlt generell, rund zehn Prozent des Kaufpreises für VdS-geprüfte Schlösser aufzuwenden. Günstige Schlösser sind oft schnell aufgezwickt, weiß die Polizei und rät: Benutzen Sie massive Stahlketten, Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Schließen Sie Ihr Fahrrad immer mit Rahmen, Vorder- und Hinterrad an festen Gegenständen an. So kann Ihr Rad nicht weggetragen werden. Notieren Sie sich die Fahrradrahmennummer und bewahren Sie diese gemeinsam mit den Fahrradunterlagen auf. Die Rahmennummer benötigt die Polizei im Falle eines Diebstahls, um Ihr Fahrrad zur Fahndung ausschreiben zu können. Machen Sie ein Farbfoto von Ihrem Fahrrad für Ihre Unterlagen. Ganz praktisch ist die Fahrradpass-App für Smartphones, die in den App-Stores kostenlos heruntergeladen werden kann. Sie erfasst alle wichtigen Daten, die sich anschließend auch ausdrucken und abheften lassen. Weitere Tipps zum Schutz vor Fahrrad-Diebstahl und einen Fahrradpass zum Ausfüllen finden Sie in der Broschüre "Guter Rat ist nicht teuer. Und der Verlust Ihrer Rades?" bei den Polizeidienststellen des Landes.

++++0704972

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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