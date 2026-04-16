Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen a.d. Steige - Bewaffneter Räuber flüchtet mit Geld

Zeugen sucht die Polizei nach einem Überfall am Mittwoch in Geislingen a.d. Steige.

Ulm (ots)

Gegen 5.45 Uhr war eine 61-Jährige zu Fuß in der Liebknechtstraße unterwegs. Auf Höhe einer Druckerei kam ihr ein Mann entgegen. Der hielt wohl ein Küchenmesser in der Hand und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Frau händigte einen Geldschein aus. Den hatte sie in ihrer Tasche. Damit flüchtete der Unbekannte in Richtung einer Schule. Die Polizei suchte mit mehreren Streifen nach dem Täter. Der Räuber blieb unentdeckt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte die Spuren. Die Polizei sucht jetzt den Unbekannten, der vom Opfer als etwa 1,80 Meter groß beschrieben wird. Den Angaben der Zeugin zufolge war der Unbekannte ca. 25 bis 30 Jahre alt, hatte ein südländisches Aussehen und eine schlanke Statur. Der Mann sprach gebrochen deutsch und war mit einem dunklen Kapuzenpulli bekleidet. Zudem trug er eine Cap auf dem Kopf. Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

- Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise geben? - Wer hat solch einen Mann am Mittwoch zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr in der Geislinger Innenstadt gesehen? - Wer hat weitere Informationen zu dem Mann? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Göppingen unter der Tel. 07161/63-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Tipps zum Schutz bei Überfällen und zum Verhalten während eines Überfalls gibt die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de oder im Rahmen von persönlichen Beratungen. Termine können unter der Telefon-Nr. 0731/188-1444 vereinbart werden.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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