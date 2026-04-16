POL-UL: (HDH) Giengen - Vandalen sprühen Graffiti
In der Nacht auf Mittwoch verursachten Unbekannte Sachschaden in Giengen.
Ulm (ots)
Zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwochmorgen, gegen 8.30 Uhr, waren Unbekannte in der Johann-Sebastian-Bach-Straße unterwegs. Dort besprühten sie die Hausfassade eines Geschäfts mit mehreren Schriftzügen. Das Polizeirevier Giengen (Tel.: 07322/96530) hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nach den Verursachern.
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