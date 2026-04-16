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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Vandalen sprühen Graffiti
In der Nacht auf Mittwoch verursachten Unbekannte Sachschaden in Giengen.

Ulm (ots)

Zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwochmorgen, gegen 8.30 Uhr, waren Unbekannte in der Johann-Sebastian-Bach-Straße unterwegs. Dort besprühten sie die Hausfassade eines Geschäfts mit mehreren Schriftzügen. Das Polizeirevier Giengen (Tel.: 07322/96530) hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nach den Verursachern.

++++ 0696294 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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