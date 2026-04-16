Ulm (ots) - Kurz nach 2 Uhr geriet ein geparkter Skoda in der Schulstraße in Brand. Kurz darauf standen auch drei weitere Fahrzeuge in Flammen, die in unmittelbarer Nähe vor und hinter dem Skoda parkten. Die Autos, ein BMW und zwei VW, wurden durch das Feuer ebenfalls total zerstört. Durch die Hitze wurde auch ...

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