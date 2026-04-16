Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Riedlingen - Betrunken mit dem Auto unterwegs

In der Nacht auf Donnerstag fuhr ein 37-Jähriger in Riedlingen nachdem er Alkohol getrunken hatte.

Ulm (ots)

Kurz nach Mitternacht befand sich eine Polizeistreife auf einem Tankstellengelände in der Neue Unlinger Straße. Hier wurden sie von dem 37-Jährigen angesprochen. Da er offenbar Alkohol getrunken hatte und im Anschluss zur Tankstelle gefahren war, führten die Polizisten einen Alkoholtest durch. Dieser bestätigte den Verdacht. Der Fahrer musste mit in ein Krankenhaus und eine Blutprobe abgeben. Diese soll Aufschluss darüber geben, wie viel der 37-Jährige intus hatte. Seinen Führerschein musste er abgeben.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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