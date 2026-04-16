PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Riedlingen - Betrunken mit dem Auto unterwegs
In der Nacht auf Donnerstag fuhr ein 37-Jähriger in Riedlingen nachdem er Alkohol getrunken hatte.

Ulm (ots)

Kurz nach Mitternacht befand sich eine Polizeistreife auf einem Tankstellengelände in der Neue Unlinger Straße. Hier wurden sie von dem 37-Jährigen angesprochen. Da er offenbar Alkohol getrunken hatte und im Anschluss zur Tankstelle gefahren war, führten die Polizisten einen Alkoholtest durch. Dieser bestätigte den Verdacht. Der Fahrer musste mit in ein Krankenhaus und eine Blutprobe abgeben. Diese soll Aufschluss darüber geben, wie viel der 37-Jährige intus hatte. Seinen Führerschein musste er abgeben.

++++0701533 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren