Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nerenstetten - Laster kommt von der Straße ab

Am Dienstag kippte der Mercedes auf die Seite. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Der 29-Jährige fuhr gegen 12.30 Uhr auf der L1079 zwischen Nerenstetten und Setzingen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Mercedes Laster nach rechts in das Bankett. Beim Gegenlenken verlor der Fahrer letztendlich die Kontrolle und kam nach rechts von der Straße ab. Dort kippte der Laster um und blieb auf dem Dach liegen. Der geladene Kies lag dann in einem angrenzenden Feld. Der 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Bergung war die L1079 bis etwa 16.30 Uhr gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

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