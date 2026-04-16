Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Wild kreuzt

Ein Biber wurde am Mittwoch bei einem Unfall bei Achstetten von einem Auto erfasst und verendete.

Ulm (ots)

Gegen 22.45 Uhr fuhr eine Autofahrerin auf der Landstraße 265 parallel zur B30. Auf Höhe eines Einkaufsmarktes rannte ein Biber auf die Straße. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Tier an. Es verendete an der Unfallstelle. An dem fahrbereiten Auto entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Für die Beseitigung des Tierkadavers kümmerte sich die zuständige fachkundige Stelle.

Die Polizei mahnt: Rechnen Sie bei Dämmerung und Dunkelheit immer mit Wild auf der Straße. Gerade auch auf Straße, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Autofahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. Und den Sicherheitsabstand einhalten, falls der Vorausfahrende plötzlich bremsen muss. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Autofahrer: abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Warnblinklicht einschalten. Denn je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen im Auto. Bei Zusammenstößen mit schwerem Rehwild entstehen meist hohe Sachschäden von Tausenden Euro an den Fahrzeugen. Ein Beleg, dass hohe Kräfte bei den Unfällen wirken.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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