Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher macht Beute

Bargeld fand ein Unbekannter bei einem Einbruch von Dienstag auf Mittwoch in Ulm.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen Dienstag 17 Uhr und Mittwoch 7.30 Uhr in Büroräumen im Grüner Hof. Der Unbekannte hebelte ein Fenster auf. In den Räumlichkeiten fand er eine Geldkassette mit Bargeld. Das nahm er mit. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei unter Tel. 0731/188-3312.

+++++++ 0694151 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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