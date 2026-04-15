Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Trunkenheitsfahrt in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Wildeshausen kontrollierten am Dienstag, 14. April 2026, gegen 10:30 Uhr, einen Mercedes im Reepmoorsweg in Wildeshausen.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 45-jährige Pkw-Fahrerin alkoholisiert fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,75 Promille.

In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei der Frau. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren gegen die Frau ein.

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