Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Fußgänger angefahren

Leichte Verletzungen erlitt ein 25-Jähriger bei einem Unfall am Mittwoch in Biberach.

Ulm (ots)

Kurz nach 18 Uhr war eine 73-Jährige mit ihrem Citroen in der Straße Marktplatz unterwegs. Dort fuhr sie wohl entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Die Frau bog nach rechts in die Engelgasse ab und übersah wohl einen Fußgänger. Der ging über die Straße. Der 25-Jährige wurde frontal erfasst und landete auf der Motorhaube. Der Fußgänger wurde wohl nur leicht verletzt, ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

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