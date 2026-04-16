Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Ladendieb tritt erneut auf

Ladendetektive hielten am Mittwoch einen 26-Jährigen auf.

Ulm (ots)

Gegen 14.15 Uhr beobachteten zwei Ladendetektive den 26-Jährigen in einem Geschäft in der Karlstraße. Der steckte ein Parfüm in seine Jackentasche und wollte das Geschäft verlassen. Da er flüchten wollte, wurde er von den Detektiven bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bereits am Vortag hatte der 26-Jährige vier Flaschen Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Dort wurde der Diebstahl erst über die Auswertung der Videoüberwachung festgestellt. Gegen den Mann wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.

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