Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Müllsünderin bekommt Anzeige

Ihren Unrat entsorgte eine 34-Jährige bei Erbach.

Ulm (ots)

Eine Zeugin entdeckte den Müll am Dienstagvormittag in der Heinrich-Hammer-Straße. Es handelte sich um mehrere Säcke Hausmüll. Im Müll fanden die Ermittler Hinweise auf die Verursacherin. Die Frau muss nun mit einer Anzeige rechnen und für die Entsorgungskosten aufkommen.

Hinweis:

Abfall ist ein allgegenwärtiges Problem. Er fällt täglich an und kann die Umwelt erheblich und nachhaltig schädigen. In Deutschland gibt es Gesetze, die die Abfallentsorgung im Sinne aller Lebewesen regeln. Verstöße dagegen sind nicht nur umweltschädlich, sondern auch strafbar. Helfen Sie mit, unsere Welt so sauber wie möglich zu halten - zum Wohle aller.

++++0685961 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell