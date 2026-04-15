Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Tannheim - Kontrolle übers Wohnmobil verloren

An einer Gartenmauer endete am Dienstag die gefährliche Fahrt bei Tannheim.

Ulm (ots)

Gegen 13.15 Uhr fuhr die 34-Jährige in der Opfinger Straße. Die Frau war mit ihrem Wohnmobil von Opfingen in Richtung Tannheim unterwegs, als einer Zeugin die gefährliche Fahrweise auffiel. Die Fahrerin soll wohl in deutlichen Schlangenlinien gefahren und mehrfach nach links auf den Grünstreifen geraten sein, so die Zeugin gegenüber der Polizei. In Tannheim in der Memminger Straße soll das Wohnmobil in eine Kreuzung eingefahren sein und nicht auf den übrigen Verkehr geachtet haben. In der weiteren Folge stieß das Wohnmobil gegen eine Grundstücksmauer und einen Holzzaun. Bei dem heftigen Aufprall lösten die Airbags aus. Die 34-Jährige hatte Glück und wurde nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik. Während der Fahrt trat wohl ein akutes medizinisches Problem bei der 34-Jährigen auf und deshalb verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der vorläufige Gesamtschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

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