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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Kraftstoff abgezapft
Rund 200 Liter Diesel stahlen Unbekannte in den vergangenen Tagen in Riedlingen.

Ulm (ots)

Der Bagger stand auf einem Kiesparkplatz beim Umspannwerk neben der B311 am Ortseigang von Riedlingen. Zwischen Freitag 10.4., 18 Uhr und Montag. 7.00 Uhr, pumpten Unbekannte rund 200 Liter Dieselkraftstoff aus dem unverschlossenen Tank des Baufahrzeuges ab. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Tel. 07371/938-0 entgegen.

++++0690653

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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