Ulm (ots) - Der VW parkte von Montag auf Dienstag in der Christentalstraße. Zwischen 20.20 Uhr und 7.30 Uhr öffnete der Dieb das Auto. In dem Fahrzeug lag eine schwarze Daunenjacke. An dieser fand er Gefallen und klaute sie. In der Lindenstraße ereignete sich ein weiterer Diebstahl am Mittwoch. In einem Carport ...

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