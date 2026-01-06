PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Erdgeschosswohnung in der Mainzer Straße - Hinweise gesucht!

Koblenz (ots)

Im Laufe des gestrigen Montags, den 05.01.2026, kam es in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mainzer Straße zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters in die Wohnung. Anschließend wurden einige Zimmer durchwühlt, Wertgegenstände wurden hierbei nach dem bisherigen Ermittlungsstand nicht entwendet.

Die Polizei Koblenz bittet um Zeugenhinweise unter 0261/92156-300 oder pikoblenz1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - Violetta Heinrich

Telefon: 0261-103-50023
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

