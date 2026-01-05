PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Vollsperrung BAB 3 Fahrtrichtung Frankfurt aufgrund Unfall mit Lkw

Montabaur (ots)

Gegen 20:39 Uhr gingen die ersten Meldungen über einen Unfall mit einem querstehenden Lkw auf der BAB 3 zwischen dem Autobahndreieck Dernbach und der Abfahrt Montabaur in Fahrtrichtung Frankfurt ein. Die Richtungsfahrbahn ist derzeit voll gesperrt. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Aus dem Lkw laufen Betriebsstoffe aus, er ist nicht mehr fahrbereit.

Durch die derzeit herrschende Witterung mit starken Schneefall wird die Unfallaufnahme und die Bergung des Lkw mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Eine Umleitung wird eingerichtet. Der Rettungsdienst und Polizei sind derzeit im Einsatz. Wir bitten von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird zeitnah nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
Marita Simon, EPHK'in

Telefon: 0261-92156-110
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

  • 01.01.2026 – 10:51

    POL-PPKO: Silvester im Stadtgebiet Koblenz - Polizei zieht positive Bilanz

    Koblenz (ots) - Anlässlich der Silvesternacht 2025/2026 wurde durch die PI Koblenz 1 ein Sondereinsatz zur Bewältigung der polizeilichen Einsatzmaßnahmen im Zuständigkeitsgebiet der PI Koblenz 1 und 2 durchgeführt. Schwerpunkt der Einsatzmaßnahmen stellten die Bereiche Deutsches Eck sowie der Innenstadtgebiet von Koblenz dar. Zu Beginn des Einsatzes kam es ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 23:38

    POL-PPKO: Erstmeldung - Gebäudebrand in Neuwied-Niederbieber

    Neuwied (ots) - Am 31.12.2025, gegen 23:00 Uhr, wurde ein Gebäudebrand in der Aubachstraße in Neuwied-Niederbieber gemeldet. Vor Ort wurde der Brand eines leerstehenden Wohnhauses festgestellt. Wegen der Löscharbeiten ist die Aubachstraße derzeit zwischen Augustenthaler Straße und Melsbacher Straße gesperrt. Der Verkehr wird durch die Polizei abgeleitet. Zu den ...

    mehr
