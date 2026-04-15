Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hattenhofen - Unfall im Begegnungsverkehr

Am Dienstag kollidierte ein Sattelzug mit einem Bus bei Hattenhofen.

Ulm (ots)

Gegen 11.40 Uhr fuhr der 61-Jährige von Zell in Richtung Hattenhofen. Kurz vor dem Ortseingang bremste dieser seinen Sattelzug stark ab und Räder des Aufliegers blockierten. Dadurch brach das Heck nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Der entgegenkommende Omnibus versuchte noch auszuweichen und kam mit seinen rechten Rädern auf den Grünstreifen. Dennoch kollidierte der Auflieger noch seitlich leicht mit dem Bus. Verletzt wurde niemand. Im Bus befanden sich keine Fahrgäste. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Bus musste abgeschleppt werden.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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