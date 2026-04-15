Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Haus in Flammen

Am Mittwoch verursachte ein Brand großen Schaden im Ortsteil Hütten.

Ulm (ots)

Kurz vor 1.30 Uhr meldete ein heimkehrender Bewohner ein Feuer in seiner Wohnung in der Mühlstraße. Das Feuer breitete sich schnell aus und Löschversuche des Bewohners scheiterten. Einsatz- und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Alle im Haus befindlichen Personen konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Die Bewohner der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ein 38-Jähriger und eine 45-Jährige, erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Sie wurden ambulant vor Ort behandelt. Die Brandursache ist bislang unklar. Das Gebäude kann derzeit noch nicht betreten werden. Eine Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern, dürfte aber mehrere hunderttausend Euro betragen.

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