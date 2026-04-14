Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Betriebserlaubnis erloschen

Am Montag stoppte die Polizei einen 20-jährigen BMW-Fahrer in Ehingen.

Ulm (ots)

Gegen 10.45 Uhr stoppte die Polizei Ehingen den 20-Jährigen im Mühlweg. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass mehrere technische Veränderungen an dem Fahrzeug vorgenommen wurden. Unter anderem waren die Frontstoßstange und die Frontscheinwerfer unzulässig. Dadurch war die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt. Die Polizei stellte ihm einen Mängelbericht aus. Die Veränderungen muss er nun wieder rückgängig machen. Zudem kommt ein Bußgeld von 90 Euro sowie ein Punkt in Flensburg auf ihn zu.

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Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

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