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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rechts vor links
Am Montag stießen an einer Einmündung in Ulm zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Kurz nach 17.30 Uhr war eine 25-jährige Opel Fahrerin in der Pfarrer-Weser-Straße unterwegs. An der Einmündung bog sie nach links in die Sonnenstraße ein. Dabei achtete sie wohl nicht auf den Verkehr. Denn von rechts kam ein 46-Jähriger mit seinem VW. Der hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an den Pkw auf jeweils 3.000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.

++++0681772

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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