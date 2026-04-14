Ulm (ots) - Am Vormittag führte die Polizei auf der B311 bei Obermarchtal Geschwindigkeitskontrollen durch. Hierbei wurde ein 31-Jähriger gestoppt der bei erlaubtem Tempo 100 mit 124 km/h fuhr. Bei der Kontrolle des VW-Fahrers rochen die Polizisten deutlichen Cannabisgeruch. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, ...

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