POL-UL: (UL) Ulm - Baucontainer aufgebrochen
Am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte Baumaterialien in Ulm.
Ulm (ots)
Der Container stand auf einer Baustelle im Rührweg. Unbekannte hebelten zwischen Freitag und Montagmorgen den Container auf. Im Container befanden sich verschiedene Baugeräte. Davon entwendeten die Einbrecher eine bislang noch unbestimmte Anzahl. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.
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