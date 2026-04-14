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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Überfall auf Bäckerei
Ohne Beute flüchtete am Montag ein Unbekannter in Biberach.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr betrat der maskierte Täter die Bäckereifiliale in der Straße Nickeleshalde. Mutmaßlich mit einer Pistole bedrohte der Unbekannte eine Verkäuferin und forderte Bargeld. Die Angestellte fing sofort an laut zu schreien und der Unbekannte flüchtete aus der Bäckerei. Er flüchtete in Richtung Rindenmoos. Die Polizei fahndete mit starke Kräften nach dem Mann. Der blieb verschwunden. Der Täter soll 170 bis 180 cm groß, schlank und um die 20 Jahre alt gewesen sein. Er trug eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und eine schwarze Jacke mit Kapuze. Die war über den Kopf gezogen. Sein Gesicht war mit einer schwarzen OP-Maske verdeckt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Biberach unter Tel. 07351/447-0 entgegen.

+++++++ 0682705(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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