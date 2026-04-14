Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei hat Poser im Blick

Mehrere Anzeigen und zwei beschlagnahmte Autos nach Kontrollen in der Nacht von Freitag auf Samstag in Ulm.

Ulm (ots)

Am Abend führten Beamte der Ermittlungsgruppe Posing Verkehrskontrollen in Blaustein, im Donautal und im Ulmer Stadtgebiet durch. Dabei stellten die Verkehrspolizisten insgesamt 14 Verkehrsverstöße fest. Gegen zwei 23-Jährige wird wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Die beiden Mercedes-Fahrer fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von Blaustein in Richtung Ulm. Gegen die beiden Fahrer wird nun wegen der Verdachts der Durchführung eines illegalen Kraffahrzeugrennens ermittelt. Die Fahrzeuge, Führerscheine und Mobiltelefone der beiden mutmaßlichen Tatverdächtigen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Weitere vier Fahrer erwartet ein Bußgeld von mindestens 80 Euro, da sie durch ihr Fahrverhalten unnötigen Lärm verursachten. Fünf Fahrer erhalten Bußgeldanzeigen, weil sie mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs waren.

Die Polizei führt in unregelmäßigen Abständen weitere Kontrollen dieser Art durch. Auffällige Fahrzeuge können Bürgerinnen und Bürger weiterhin über die eigens eingerichtete E-Mail-Adresse ulm.pp.poser@polizei.bwl.de melden. Hinweise sollten Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs sowie eine Beschreibung des auffälligen Verhaltens enthalten. Die Polizei nimmt Hinweise auch telefonisch (Tel. 0731/188 0) oder persönlich entgegen. Zeitlich dringende Ereignisse sind jedoch nicht per E-Mail zu melden.

++++ 0666439

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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