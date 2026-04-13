Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radlerin passt nicht auf

In ein Auto fuhr am Samstag eine 38-Jährige und verletzte sich dabei.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 14.20 Uhr in der Römerstraße. Am Römerplatz mussten Autos verkehrsbedingt warten. Die 38-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad den Berg hinunter und erkannte die Verkehrssituation offenbar zu spät. Sie bremste zwar, das reichte jedoch nicht aus und sie fuhr einem Chevrolet in das Heck. Die Radlerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Frau hatte keinen Helm getragen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

++++++++ 0668661 (JC)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell