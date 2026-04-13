Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Von der Straße abgekommen

Zu viel Alkohol hatte ein 34-Jähriger am Sonntag bei Langenau intus.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr. Der 34-Jährige fuhr mit seinem VW von Albeck in Richtung Langenau. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Auto und schleuderte über die Straße in ein Rapsfeld. Bei der Unfallaufnahme rochen die Polizisten Alkohol. Der Fahrer musste mit in ein Krankenhaus und eine Blutprobe abgeben. Diese soll Aufschluss darüber geben wie viel Alkohol der Fahrer intus hatte. Im Rapsfeld entstand ein Flurschaden in Höhe von etwa 750 Euro. Am VW entstand kein Schaden und das Auto blieb fahrbereit.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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