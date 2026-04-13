Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nerenstetten/A7 - Zu geringer Abstand

Kein Sicherheitsabstand führte am Samstag auf der A7 zu einem Unfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 14 Uhr in Fahrtrichtung Norden. Zwischen den Anschlussstellen Langenau und Niederstotzingen stockte der Verkehr. Ein 23-jähriger VW Fahrer hielt offenbar den Sicherheitsabstand nicht ein und fuhr einem vorausfahrenden Auto einer 20-Jährigen in das Heck. Bei dem Unfall erlitt die 21-jährige Beifahrerin des VW leichte Verletzungen. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

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