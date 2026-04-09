Feuerwehr Dresden

FW Dresden: ABC-Alarm in einem Schulzentrum - mehrere Personen mit gesundheitlichen Beschwerden

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Dresden (ots)

Wann: 9. April 2026, seit 13:15 Uhr

Wo: Gerokstraße 20, Johannstadt

Die Feuerwehr Dresden ist heute Mittag zu einem Schulzentrum an der Gerokstraße ausgerückt. Anlass waren mehrere Personen, die über Unwohlsein, Atemwegsreizungen sowie Erbrechen klagten.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren Teile des Gebäudes bereits geräumt. Mehrere betroffene Personen befanden sich im Außenbereich und wurden dort durch den Rettungsdienst medizinisch gesichtet. Insgesamt wurden 15 Personen untersucht, drei davon mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert werden.

Parallel dazu gingen mehrere Trupps der Feuerwehr unter Atemschutz in das Gebäude vor, um die Ursache für die Beschwerden zu ermitteln. Hierbei kamen auch spezielle Messgeräte zum Einsatz. Weitere im Gebäude befindliche Personen wurden ins Freie gebracht.

Die Erkundungs- und Messmaßnahmen in dem großen und weit verzweigten Gebäudekomplex gestalten sich aufwendig und dauern weiterhin an. Bislang konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Eine abschließende Ursache für die gesundheitlichen Beschwerden lässt sich derzeit nicht benennen.

Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr.

Der Kräfte- und Mittelansatz wird gegenwärtig reduziert. Mit einem Einsatzende ist innerhalb der nächsten Stunde zu rechnen.

An dem Einsatz sind rund 90 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Stadtteilfeuerwehren sowie des Rettungsdienstes beteiligt.

Die Gerokstraße ist für die Dauer der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt. Auch in den umliegenden Straßen kommt es zu Verkehrsbehinderungen, da dort Bereitstellungsräume für Einsatzfahrzeuge eingerichtet wurden.

Hinweis für die Bevölkerung:

Bitte meiden Sie den Bereich weiträumig und folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte.

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