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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wäschenbeuren - Einbrecher auf Beutezug
Im Laufe der letzten Woche brach ein Unbekannter in ein Wohnhaus in Wäschenbeuren ein.

Ulm (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, dem 5. April, und Sonntag, dem 12. April, brach ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Welkartswiesen ein. Der Einbrecher verschaffte sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zum Gebäude. Auf der Suche nach Beute durchwühlte er das Einfamilienhaus. Im Obergeschoss fand er Schmuck. Diesen nahm er mit und flüchtete mit seiner Beute. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren. Das Polizeirevier Uhingen (Tel.: 07161/9381120) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den Einbrechern.

++++ 0673281

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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