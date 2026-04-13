Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wäschenbeuren - Einbrecher auf Beutezug

Im Laufe der letzten Woche brach ein Unbekannter in ein Wohnhaus in Wäschenbeuren ein.

Ulm (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, dem 5. April, und Sonntag, dem 12. April, brach ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Welkartswiesen ein. Der Einbrecher verschaffte sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zum Gebäude. Auf der Suche nach Beute durchwühlte er das Einfamilienhaus. Im Obergeschoss fand er Schmuck. Diesen nahm er mit und flüchtete mit seiner Beute. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren. Das Polizeirevier Uhingen (Tel.: 07161/9381120) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den Einbrechern.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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