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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: Gruibingen/A8 - Gemeinsame Kontrollaktion
Von Samstag auf Sonntag kontrollierten bei Gruibingen Polizei und Hauptzollamt gemeinsam eine Vielzahl an Verkehrsteilnehmern.

Ulm (ots)

In Zusammenarbeit mit dem Hauptzollamt Ulm führten Einsatzkräfte des Verkehrsdienst Mühlhausen während der Tunnelsperrung auf der A8 am Samstagabend eine Kontrollaktion in Fahrtrichtung Geislingen durch. Die Kontrollaktion fand von Samstag 20.30 Uhr bis Sonntagmorgen 1.30 Uhr statt.

Der Verkehr war aufgrund der Tunnelsperrung Richtung Gruibingen von der A8 abgeleitet. Polizistinnen und Polizisten sichteten den Verkehr und leiteten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in die Kontrollstelle.

Es wurden insgesamt 21 Fahrzeuge kontrolliert.

Die Polizei zieht folgendes Resümee zur Kontrollaktion:

   - Gegen vier Personen ermittelt die Polizei nun wegen des 
     Verdachts des Dieseldiebstahls, Verdachts der Geldwäsche, 
     Verdachts der Hehlerei sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz.
   - Bei einer Person konnten etwas 2 kg Kokain festgestellt werden. 
     Das Hauptzollamt ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das 
     Betäubungsmittelgesetz. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt.
   - Eine Person konnte während der Kontrolle keinen Führerschein 
     vorweisen. Die Polizei hatte den Verdacht, dass die Person nicht
     im Besitz der gültigen Fahrerlaubnis ist und untersagte dem 
     Verkehrsteilnehmer die Weiterfahrt. Sie ermittelt nun wegen des 
     Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
   - Eine Person war zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Die 
     Polizei erhob ihre Personalien und leitete die Erkenntnisse 
     weiter.

Die Ergebnisse der Kontrollen zeigen deren Notwendigkeit. Die Polizei wird sie deshalb fortsetzen. Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.

++++ 0666439 0670723 0670372

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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