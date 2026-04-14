Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Randalierer verletzt Polizeibeamten

Am Montag nahm die Polizei in Ulm einen 44-Jährigen in Gewahrsam.

Ulm (ots)

Gegen 16.15 Uhr meldeten Zeugen einen randalierenden Mitbewohner. Der befand sich in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gaisenbergstraße. Die Polizei Ulm rückte mit mehreren Streifen an. Beim Versuch, den renitenten Randalierer in Gewahrsam zu nehmen leistete dieser enormen Widerstand. Ein Polizeibeamter wurde durch Bisse in den Unterarm verletzt. Nur unter dem Einsatz von Pfefferspray gelang es schließlich den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Da er sich mutmaßlich unter Drogen und in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in einer Fachklinik untergebracht.

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Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

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