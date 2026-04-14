Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Obermarchtal - Unter Drogeneinfluss zu schnell gefahren

Am Montag endete die Fahrt für einen 31-Jährigen.

Ulm (ots)

Am Vormittag führte die Polizei auf der B311 bei Obermarchtal Geschwindigkeitskontrollen durch. Hierbei wurde ein 31-Jähriger gestoppt der bei erlaubtem Tempo 100 mit 124 km/h fuhr. Bei der Kontrolle des VW-Fahrers rochen die Polizisten deutlichen Cannabisgeruch. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, einen Joint geraucht zu haben. Ein Drogentest bestätigte das. Um den genauen Wert zu bestimmen, wurde ihm in einem Krankenhaus Blut abgenommen. Neben der Geschwindigkeitsüberschreitung muss er sich auch wegen Fahren unter Drogeneinfluss verantworten.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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