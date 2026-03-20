Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Bundespolizei ahndet Verstöße gegen das Waffengesetz
Kehl/Altenheim/Rheinau (ots)
Beamte der Bundespolizei haben gestern (19.03.26) bei den vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen verbotene Messer sichergestellt. Am Grenzübergang in Altenheim hatten zwei französische Staatsangehörige ein Butterflymesser und ein Einhandmesser bei sich. Am Grenzübergang in Rheinau wurde bei einem französischen Staatsangehörigen ein verbotenes Einhandmesser sichergestellt. An der Kehler Europabrücke hatte ein französischer Staatsangehöriger ein Butterflymesser dabei. Alle Personen wurden wegen Verstößen gegen das Waffengesetz beanzeigt.
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