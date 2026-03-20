BPOLI-OG: Bundespolizei ahndet Verstöße gegen das Waffengesetz

Kehl (ots) - Am 19. März 2026 kam es am Bahnhof Kehl zu einer Festnahme. Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde ein albanischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Reisedokumente stellte sich heraus, dass der 30-Jährige mit einem Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht wurde. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 45-tägige Haftstrafe in ...

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