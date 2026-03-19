Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Beleidigung und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Offenburg (ots)

Am Mittwochmittag (18.03.26) wurde der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg eine bewusstlose Person in einem Aufzug gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich keineswegs um einen medizinischen Notfall, sondern um einen betrunkenen 61-Jährigen ohne Reiseabsichten handelte, der sich weigerte den Aufzug zu verlassen. Nach mehrmaliger Aufforderung verließ der deutsche Staatsangehörige mit Hilfe der Polizisten den Aufzug, wurde dann jedoch zunehmend aggressiver und beleidigte die Beamten. Ausweisen wollte der Mann sich nicht, stattdessen schlug er unvermittelt nach den eingesetzten Beamten. Daraufhin wurde er mit Handfesseln fixiert und zu den Diensträumen verbracht, auf dem Weg dorthin versuchte der Mann immer wieder nach den Beamten zu treten. Verletzt wurde niemand, nach der durchgeführten Identitätsfeststellung anhand seines Personalausweises und einer von einem Richter angeordneten Blutentnahme, konnte der Mann die Dienststelle mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell