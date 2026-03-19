PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Beleidigung und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Offenburg (ots)

Am Mittwochmittag (18.03.26) wurde der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg eine bewusstlose Person in einem Aufzug gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich keineswegs um einen medizinischen Notfall, sondern um einen betrunkenen 61-Jährigen ohne Reiseabsichten handelte, der sich weigerte den Aufzug zu verlassen. Nach mehrmaliger Aufforderung verließ der deutsche Staatsangehörige mit Hilfe der Polizisten den Aufzug, wurde dann jedoch zunehmend aggressiver und beleidigte die Beamten. Ausweisen wollte der Mann sich nicht, stattdessen schlug er unvermittelt nach den eingesetzten Beamten. Daraufhin wurde er mit Handfesseln fixiert und zu den Diensträumen verbracht, auf dem Weg dorthin versuchte der Mann immer wieder nach den Beamten zu treten. Verletzt wurde niemand, nach der durchgeführten Identitätsfeststellung anhand seines Personalausweises und einer von einem Richter angeordneten Blutentnahme, konnte der Mann die Dienststelle mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 08:54

    BPOLI-OG: U-Haftbefehl in Vollzug gesetzt

    Kehl (ots) - Am Dienstagabend (17.03.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei an der Tram D Haltestelle in Kehl einen 23-Jährigen. Der Mann konnte sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen, es bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Die Überprüfung seiner Fingerabdrücke ergab mehrere Ausschreibungen von deutschen Strafverfolgungsbehörden, darunter eine zur Festnahme wegen sexueller ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 15:13

    BPOLI-OG: 26-Jähriger erhält Anzeigen

    Offenburg (ots) - Am Dienstagabend (17.03.26) wurde die Bundespolizei zur Durchsetzung eines Fahrtausschlusses an den Bahnhof Offenburg gerufen. Ein 26-jähriger deutscher Staatsangehöriger soll dabei im Vorfeld eine Zugbegleiterin in einem Regionalzug beleidigt und sich auch sonst aggressiv verhalten haben. Der Aufforderung der Polizeibeamten, den Zug zu verlassen, kam der Mann zunächst nicht nach weshalb ihm ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 12:12

    BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

    Kehl (ots) - Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde am 17. März 2026 ein gambischer Staatsangehöriger festgenommen. Der 28-Jährige war mit einer grenzüberschreitenden Regionalbahn von Straßburg nach Kehl gereist. Bei der Kontrolle am Bahnhof Kehl konnte er sich nicht ausweisen. Bei der Überprüfung seiner Fingerabdrücke stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren