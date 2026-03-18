Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 26-Jähriger erhält Anzeigen

Offenburg (ots)

Am Dienstagabend (17.03.26) wurde die Bundespolizei zur Durchsetzung eines Fahrtausschlusses an den Bahnhof Offenburg gerufen. Ein 26-jähriger deutscher Staatsangehöriger soll dabei im Vorfeld eine Zugbegleiterin in einem Regionalzug beleidigt und sich auch sonst aggressiv verhalten haben. Der Aufforderung der Polizeibeamten, den Zug zu verlassen, kam der Mann zunächst nicht nach weshalb ihm unmittelbarer Zwang in Form von einfacher körperlicher Gewalt angedroht wurde. Dennoch weigerte er sich den Zug zu verlassen. Die Beamten führten den 26-Jährigen daraufhin an beiden Armen aus dem Zug, dabei sperrte er sich gegen die Maßnahmen. Auf dem Bahnsteig schrie der Mann lautstark und ging in aggressiver Weise auf die Beamten zu, weshalb diese ihn zur Eigensicherung zu Boden brachten und mit Handfesseln fixierten. In den Diensträumen der Bundespolizei konnte die Identität des Mannes anhand seines Personalausweises festgestellt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

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