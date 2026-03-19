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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: U-Haftbefehl in Vollzug gesetzt

Kehl (ots)

Am Dienstagabend (17.03.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei an der Tram D Haltestelle in Kehl einen 23-Jährigen. Der Mann konnte sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen, es bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Die Überprüfung seiner Fingerabdrücke ergab mehrere Ausschreibungen von deutschen Strafverfolgungsbehörden, darunter eine zur Festnahme wegen sexueller Belästigung. Der gambische Staatsangehörige wurden einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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