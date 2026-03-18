Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr - Bundespolizei ermittelt

Lahr/Friesenheim (ots)

Am 17. März 2026 kam es zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr auf der Rheintalbahn zwischen den Bahnhöfen Friesenheim und Lahr.

Gegen 18 Uhr verspürte der Triebfahrzeugführer eines Güterzugs einen Schlag und leitete daraufhin eine Schnellbremsung ein. Da ein Personenunfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Rettungskette in Gang gesetzt.

Bei der Überprüfung der Strecke wurden mehrere überfahrene Spraydosen und Steinmehl gefunden. Demnach wurden vermutlich durch eine bisher unbekannte Täterschaft Schottersteine und Spraydosen auf den Gleisen platziert.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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