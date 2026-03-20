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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrollen in Altenheim: Schreckschusswaffe sichergestellt

Altenheim (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde an der Kontrollstelle am Grenzübergang Altenheim eine zugriffsbereite Schreckschusswaffe gefunden. Am 19. März 2026 wurde ein deutscher Staatsangehöriger von Beamten der Bundespolizei einer Kontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs wurde die Schreckschusswaffe im Handschuhfach gefunden. Der 19-Jährige besaß keine Berechtigung zum Führen dieser Waffe in Form eines kleinen Waffenscheins. Gegen ihn besteht ein Straftatverdacht aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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